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موقع مغربي يعلن تعاقد الزمالك مع الموهبة عبد الحميد معالي

01:30 ص الخميس 17 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عبد الحميد معالي
  • عرض 8 صورة
    عبد الحميد معالي
  • عرض 8 صورة
    عبد الحميد معالي
  • عرض 8 صورة
    عبد الحميد معالي
  • عرض 8 صورة
    عبد الحميد معالي
  • عرض 8 صورة
    عبد الحميد معالي
  • عرض 8 صورة
    عبد الحميد معالي
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن تمام الزمالك تعاقده مع اللاعب الشاب عبد الحميد معالي، صاحب الـ21 عامًا، للانضمام لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد موقع "SPORT7" المغربي أن الزمالك توصيل لاتفاق نهائي مع نظيره اتحاد طنجة المغربي للحصول على لاعبه عبد الحميد معالي لمدة 4 سنوات بداية من الموسم الجديد.

وأشار الموقع، أن الزمالك حصل على خدمات اللاعب بمبلغ مالي يناهز 600 مليون يورو، مع تحديد نسبة %20 سيستفيد منها اتحاد طنجة في حالة انتقال اللاعب لفريق آخر.

جدير بالذكر أن عبد الحميد معالي من ناشئين فريق اتحاد طنجة وسطع إسمه بشكل ملفت رفقة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بعدما قاده إلى نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين بالجزائر كما بلغ رفقته دور الربع النهائي لكأس العالم لأقل من 17 سنة.

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