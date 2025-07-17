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"فضلت عدم الإعلان".. رحيل أحد المسؤولين عن قطاع كرة القدم بالأهلي

01:03 ص الخميس 17 يوليو 2025
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    محمد ثابت المتحدث الرسمي لفريق الكرة بالأهلي
  • عرض 10 صورة
    محمد ثابت المتحدث الرسمي لفريق الكرة بالأهلي
  • عرض 10 صورة
    محمد ثابت المتحدث الرسمي لفريق الكرة بالأهلي
  • عرض 10 صورة
    محمد ثابت المتحدث الرسمي لفريق الكرة بالأهلي
  • عرض 10 صورة
    محمد ثابت المتحدث الرسمي لفريق الكرة بالأهلي
  • عرض 10 صورة
    محمد ثابت المتحدث الرسمي لفريق الكرة بالأهلي
  • عرض 10 صورة
    شعار الأهلي
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    شعار الأهلي
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    شعار النادي الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

أعلن محمد ثابت مسؤول الإعلام والمتحدث الرسمي لقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، تقديم استقالته من منصبه داخل القلعة الحمراء.

وكتب ثابت عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقدمت باستقالتي من منصب مسؤول الإعلام والمتحدث الرسمي لقطاع الكرة منذ فترة، لكني فضلت عدم الإعلان عنها سابقاً نظرا لارتباطات الفريق المهمة في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "أعتز بالفترة القصيرة التي قضيتها في النادي الأهلي الكبير، وأكن له ولمسؤوليه ولجماهيره العظيمة الكثير من الاحترام".

واختتم ثابت تصريحاته: "مرة أخرى، أشكر جماهير النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، كذلك الكابتن القدير محمد رمضان، الذي كان له دورا بارزا في قبولي لهذه المهمة وأتمنى للجميع التوفيق المستمر".

وكان النادي الأهلي أعلن في تعيين محمد ثابت، متحدثا رسميا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ومسؤول شؤون الإعلام في قطاع الكرة بالنادي.

وثابت يعد أحد أبرز الكوادر الإعلامية المصرية، حيث سبق له العمل من قبل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الاتحاد الدولي "فيفا" في تنظيم الكثير من البطولات العالمية الكبرى.

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