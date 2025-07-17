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"حقق حلمي".. والد أحمد شريف يتحدث عن انضمام نجله للزمالك وأمنيته الوحيدة

12:33 ص الخميس 17 يوليو 2025
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    أحمد شريف
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعرب شريف كمال، والد اللاعب أحمد شريف المنضم حديثًا لصفوف نادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بإتمام انتقال نجله إلى القلعة البيضاء، مؤكدًا أن هذا اليوم يُعد من أسعد لحظات حياته، بعدما تحقق حلمه الشخصي بارتداء ابنه قميص الزمالك.

وقال كمال، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي"، إن جماهير النادي هي كلمة السر في نجاح أي لاعب، واصفًا جمهور القلعة البيضاء بأنه الأعظم، مشددًا: "جمهور الزمالك هو السند الحقيقي لأي لاعب، وبيعشق النادي من قلبه".

وأضاف: "أنا زملكاوي منذ طفولتي، وكان حلم حياتي أن أرى ابني يرتدي قميص الزمالك، والحمدلله تحقق الحلم أخيرًا".

وتحدث والد أحمد شريف عن مشوار نجله مع كرة القدم، موضحًا أنه بدأ رحلته في وادي دجلة بعمر 12 عامًا، ومنذ ذلك الحين يسير خطوة بخطوة نحو تحقيق أهدافه، حتى تكلل مجهوده بالانتقال للزمالك.

وعن كواليس التوقيع، أكد شريف كمال أن أحمد شريف وقّع للزمالك "على بياض"، دون أي تردد، مشيرًا إلى أن القرار كان واضحًا من البداية: "الزمالك فوق أي اعتبار".

واستعاد والد اللاعب واحدة من ذكرياته، قائلاً إنه كان قريبًا من الانضمام إلى الزمالك كلاعب خلال فترة وجوده مع الإسماعيلي، لكن الصفقة لم تتم، معلقًا: "ربنا عوضني إن أحمد هو اللي يحقق الحلم".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أمنيته في أن يسير نجله على خطى أساطير النادي، قائلاً: "أتمنى أشوف أحمد زي جمال عبد الحميد، وجمال حمزة، وشيكابالا.. إن شاء الله يكون امتداد لهم ويسعد جماهير الزمالك بالبطولات".

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