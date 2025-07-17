محمد يوسف يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

كتب - يوسف محمد:

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، آخر التطورات الخاصة بتمديد عقد لاعب وسط الفريق إمام عاشور، خلال الفترة المقبلة.

وقال يوسف في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "بدأنا مناقشات تجديد عقد إمام عاشور منذ فترة، على الرغم من أنه يتبقى في عقده 3 سنوات مع الفريق".

وأضاف: "تأثير إمام مع الفريق كان كبيرا في الموسم الماضي، واللاعب قد موسما استثنائيا مع الفريق من الناحية الفنية وكذلك روحه القتالية في الملعب".

وتابع: "النادي يعلم في الوقت الحالي، على إعداد عقد جديد يليق باللاعب لتمديد تعاقده مع الفريق، يمكن أن يتم حسم الأمر بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة".

وعن إصابة إمام عاشور التي تعرض لها في مباراة إنتر ميامي بمونديال الأندية، قال: "اللاعب سيخضع لفحص طبي في الأيام المقبلة، لتحديد مدى تعافيه وموعدة عودته للمشاركة مع الفريق".

وكان إمام عاشور تعرض لكسر في الترقوة، خلال مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

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