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8 لاعبين.. صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية حتى الآن

09:00 ص الخميس 17 يوليو 2025
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    ياسين مرعي لاعب الأهلي الجديد (7)
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    ياسين مرعي لاعب الأهلي الجديد (1)
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    ياسين مرعي لاعب الأهلي الجديد (8)
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    ياسين مرعي لاعب الأهلي الجديد (4)
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    محمد شريف
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    محمد شريف
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    محمد شريف
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    محمد شكري
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    محمد شكري
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    تريزيجيه
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    تريزيجيه
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    أحمد زيزو (2)
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    أحمد زيزو (3)
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    أحمد زيزو (1)
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    محمد بن رمضان
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    الأهلي يضم محمد علي بن رمضان (2)
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    محمد علي بن رمضان
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كتبت-هند عواد:

دعم النادي الأهلي صفوفه بـ8 لاعبين خلال الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم المقبل، وبعض هؤلاء اللاعبين شاركوا بالفعل مع الفريق في كأس العالم للأندية.

لاعبون شاركوا في كأس العالم للأندية

تعاقد الأهلي مع 5 لاعبين، خلال فترة القيد الاستثنائية التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأندية المشاركة في كأس العالم للأنة.

وهؤلاء اللاعبين هم، محمود حسن تريزيجية من طرابزون سبور التركي، أحمد سيد زيزو في صفقة انتهاء حر، محمد علي بن رمضان من فيرينتسفاروشي المجري، أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا كليوباترا، إضافة إلى حارس المرمى محمد سيحا من المقاولون العرب.

محمد شريف

تعاقد الأهلي مع محمد شريف مهاجم الخليج السعودي السابق، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه.

ياسين مرعي

ضم الأهلي ياسين مرعي من فاركو، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

محمد شكري

كان محمد شكري ثالث صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية الحالية، بخلاف الفترة الاستثنائية، وتعاقد معه الأحمر من سيراميكا كليوباترا لمدة 5 سنوات.

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صفقات الأهلي الأهلي زيزو تريزيجيه محمد على بن رمضان
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