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حدث تاريخي.. كيف انتعشت خزينة الزمالك من صفقة الأهلي؟

08:02 ص الخميس 17 يوليو 2025
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    ياسين مرعي لاعب الأهلي الجديد (2)
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    ياسين مرعي لاعب الأهلي الجديد (7)
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    ياسين مرعي لاعب الأهلي الجديد (1)
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    ياسين مرعي لاعب الأهلي الجديد (6)
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    ياسين مرعي لاعب الزمالك السابق (6)
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حدث تاريخي ونادر، خزينة نادي الزمالك انتعشت بمبلغ مالي، من صفقة النادي الأهلي الجديدة ياسين مرعي مدافع فريق فاركو.

النادي الأهلي أعلن التعاقد بشكل رسمي مع ياسين مرعي، قادما من نادي فاركو لمدة 5 سنوات، مقابل ما يقرب من 50 مليون جنيه.

ياسين مرعي من ناشئين نادي الزمالك، ورحل منذ سنوات لفريق فاركو، وحين تم انتقاله بشكل نهائي، وضع نادي الزمالك نسبة إعادة بيع في عقد اللاعب 15%.

وأكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن خزينة نادي الزمالك انتعشت بمبلغ 7 ملايين و800 ألف جنيه قيمة الـ 15%؜ من عائد بيع ياسين مرعي للأهلي وفقا للعقد المبرم بين الزمالك وفاركو.

ويعد هذا الحدث نادرا ما يحدث وتاريخي، من حيث استفادة أحد من القطبين من صفقة الفريق الآخر، مثلما حدث واستفاد نادي الزمالك من قيمة حصول الأهلي على صفقة.

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