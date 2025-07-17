بعد قرار مورينيو المفاجئ.. هل ينضم فايد للزمالك؟

كشف مصدر مطلع، حقيقة انضمام المدافع عمر فايد لاعب فريق فناربخشة التركي، لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

عمر فايد ظهر بشكل مميز مع المنتخب الأولمبي، خلال دورة الألعاب الأولمبية الماضية في باريس، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

ووفقا للتقارير التركية، أكدت أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فناربخشة التركي، قرر الاستغناء عن اللاعب، وعدم استمراره في الفترة المقبلة، ورحيله بشكل مجاني.

وأصبح عمر فايد لاعب حر في الفترة الحالية، وهو ما جعل الكثير يتحدث عن إمكانية تعاقد نادي الزمالك معه، خاصة وأن الأبيض يبحث تدعيم مركز الدفاع بعد إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي.

ووفقا للمصدر، أكد أنه بالفعل تم استطلاع رأي اللاعب في التواجد بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولكنه تحفظ على هذا الأمر في الوقت الحالي، وأكد أن رغبته هي الاستمرار في الملاعب الأوروبية.

وأوضح المصدر، أن اللاعب لم يحسم وجهته حتى الآن، ولكنه وف ينظر للعروض الخارجية أولا، ومن ثم ينظر للعودة مرة أخرى للدوري المصري عبر بوابة الزمالك أو أي نادي آخر.