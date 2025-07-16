مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

الكويت الأولمبي

مباريات ودية -أندية

بيراميدز

- -
17:00

الرجاء

جميع المباريات

إعلان

10 صور من جنازة ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي

11:36 م الأربعاء 16 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    جنازة ميمي عبد الرازق (9)
  • عرض 11 صورة
    جنازة ميمي عبد الرازق (6)
  • عرض 11 صورة
    جنازة ميمي عبد الرازق (5)
  • عرض 11 صورة
    جنازة ميمي عبد الرازق (3)
  • عرض 11 صورة
    جنازة ميمي عبد الرازق (2)
  • عرض 11 صورة
    جنازة ميمي عبد الرازق (11)
  • عرض 11 صورة
    جنازة ميمي عبد الرازق (10)
  • عرض 11 صورة
    جنازة ميمي عبد الرازق (1)
  • عرض 11 صورة
    جنازة ميمي عبد الرازق (7)
  • عرض 11 صورة
    جنازة ميمي عبد الرازق (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

من رحل عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 يوليو الجاري، ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري ورئيس لجنة التخطيط بالنادي، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وشارك الكثير من سكان محافظة بورسعيد، في صلاة جنازة الراحل ميمي عبد الرازق، وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

وشيع جثمان المدير الفني السابق للنادي المصري ومدير لجنة التخطيط بالنادي ميمي عبد الرازق، من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد.

وكان ميمي عبد الرازق، رحل عن عالمنا بعمر 65 عاما، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ويذكر أن ميمي عبد الرازق كان، تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، خلال الموسم الماضي 2024-2025، نجح في قيادة الفريق للصعود لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أقرأ أيضًا:

"نساء شبه عاريات".. الحكومة الإسبانية تطالب بالتحقيق مع لامين يامال (صور)

شيكابالا ينعى ميمي عبدالرازق مدرب المصري السابق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميمي عبد الرازق جنازة الراحل ميمي عبد الرازق النادي المصري بورسعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة