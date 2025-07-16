10 صور من جنازة ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي

كتب - يوسف محمد:

من رحل عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 يوليو الجاري، ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري ورئيس لجنة التخطيط بالنادي، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وشارك الكثير من سكان محافظة بورسعيد، في صلاة جنازة الراحل ميمي عبد الرازق، وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

وشيع جثمان المدير الفني السابق للنادي المصري ومدير لجنة التخطيط بالنادي ميمي عبد الرازق، من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد.

وكان ميمي عبد الرازق، رحل عن عالمنا بعمر 65 عاما، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ويذكر أن ميمي عبد الرازق كان، تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، خلال الموسم الماضي 2024-2025، نجح في قيادة الفريق للصعود لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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