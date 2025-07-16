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محمد يوسف يكشف حقيقة مفاوضة مصطفي محمد لضمه الأهلي

11:30 م الأربعاء 16 يوليه 2025
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    مصطفى محمد في تدريبات نادي نانت
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    مصطفي محمد
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    مصطفي محمد
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    مصطفي محمد،
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    مصطفي محمد,
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    مصطفى محمد يحضر مباراة الزمالك وبيراميدز
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    تحية خاصة من جماهير الزمالك إلى مصطفى محمد
  • عرض 10 صورة
    تحية خاصة من جماهير الزمالك إلى مصطفى محمد
  • عرض 10 صورة
    تحية خاصة من جماهير الزمالك إلى مصطفى محمد
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كتب- محمد عبدالهادي:

نفى محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، حقيقة جلوسه مع المهاجم الدولي مصطفى المحترف ضمن صفوف نانت الفرنسي ولاعب الزمالك السابق.

وأكد يوسف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي في برنامج الإعلامي أحمد شوبير، أن الحديث عن مفاوضات مع اللاعب غير صحيح على الإطلاق.

وقال في تصريحاته: "مفيش حاجة خالص، لم يحدث أن اجتمعت أو تواصلت مع مصطفى محمد أو وكيله منذ توليت المسؤولية"

وواصل: "لم أعقد أي جلسة تفاوضية، أول حدث بيني وبينه تواصل خلال الفترة الجارية."

واختتم محمد يوسف تصريحاته: "كل الكلام والاخبار اللي بتطلع دي مش صحيحة، ومش هنقدر نرد على كل حاجة بتتقال".

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مصطفي محمد محمد يوسف الأهلي الزمالك نانت الفرنسي
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