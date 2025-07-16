إسلام الشاطر يعلن مصير وسام أبو علي مع الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

حسم الإعلامي إسلام الشاطر مصير اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، موقفه من الاستمرار داخل جدران القلعة الحمراء بالموسم الجديد.

وكان وسام أبو علي قد تلقى عرضًا مغريًا في الأيام الماضية من الريان القطري ونادي أمريكي للرحيل عن صفوف الأهلي بالميركاتو الصيفي.

النادي الأهلي رفض رحيل اللاعب إلا بمقابل مادي مرتفع مما عطل انضمامه للأندية المهتمة بضمه، مما تسبب في غضب اللاعب الذي أبدى اعتراضه على قرار النادي.

ونشر إسلام الشاطر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "وسام خارج الأهلي".