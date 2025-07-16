مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

بيراميدز

- -
17:00

الرجاء

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

الكويت الأولمبي

جميع المباريات

إعلان

"حقق حلمها".. قصة خطيبة أحمد شريف بعد وفاتها في حادث قبل انتقاله للزمالك

10:38 م الأربعاء 16 يوليو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حادثة أحمد شريف
  • عرض 7 صورة
    حادثة أحمد شريف
  • عرض 7 صورة
    أحمد شريف
  • عرض 7 صورة
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (2)
  • عرض 7 صورة
    أحمد شريف لاعب الزمالك
  • عرض 7 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

بعد حسم إدارة الزمالك لـ رابع صفقاته استعداداً للموسم الرياضي الجديد، حقق أحمد شريف حلم خطيبته، والتى توفيت بجانبه بعد حادث سير مأساوي على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي.

وداخل مشوار شريف الكروي، قصة "لا ينساها"، ومحطات فارقة في حياته، قبل انتقاله إلى القلعة البيضاء لمدة خمس سنوات مقبلة.

ففي 7 أكتوبر 2021، كان اللاعب الشاب في طريقه للانتقال إلى الأهلي قادماً من صفوف وادي دجلة، ولكن تعثرت الصفقة وانتهى به الأمر بالانضمام إلى فاركو قبل دقائق فقط من غلق باب القيد.

بعد أقل من شهرين، وبالتحديد في 6 ديسمبر 2021، تعرض شريف لحادث سير مروع برفقة خطيبته، لتتوفي بجانبه، وكتب بعدها على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ميت إكلينيكياً".

وفي 20 ديسمبر 2022، عاد أحمد شريف لتألقه مسجلاً هدفاً في شباك الأهلي، ورفع قميصًا كُتب عليه: "في الجنة M"، في إشارة إلى خطيبته الراحلة التى احتفل بكل أهدافه بعد ذلك بنفس الطريقة.

وقال شريف في تصريحات تلفزيونية سابقة:"أنا عملت حادثة على طريق مصر إسماعيلية والخبطات كلها كدمات، والحمدالله مافيش أي كسور، كنت راجع السويس، وساعتها كان طريق وقتها طريق مصر السويس مقفول، فكان لازم نمشي على الطريق الثاني".

وأضاف:"مبحبش أتكلم في موضوع الحادثة، وما قدرش امسحها من حياتي، لأنها سابت فيا حاجات كتير أوي".

وأتم حديثه قائلاً:"الموقف ده بالذات خلاني أقوي، لأن خطبتي الله يرحمها كان نفسها تشوفني حاجة كبيرة، فأنا بحاول اعملها ده دلوقتي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شريف قصة خطيبة أحمد شريف صفقة الزمالك الرابعة الزمالك فاركو الأهلى خطيبة أحمد شريف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة