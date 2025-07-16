كتب - نهى خورشيد

بعد حسم إدارة الزمالك لـ رابع صفقاته استعداداً للموسم الرياضي الجديد، حقق أحمد شريف حلم خطيبته، والتى توفيت بجانبه بعد حادث سير مأساوي على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي.

وداخل مشوار شريف الكروي، قصة "لا ينساها"، ومحطات فارقة في حياته، قبل انتقاله إلى القلعة البيضاء لمدة خمس سنوات مقبلة.

ففي 7 أكتوبر 2021، كان اللاعب الشاب في طريقه للانتقال إلى الأهلي قادماً من صفوف وادي دجلة، ولكن تعثرت الصفقة وانتهى به الأمر بالانضمام إلى فاركو قبل دقائق فقط من غلق باب القيد.

بعد أقل من شهرين، وبالتحديد في 6 ديسمبر 2021، تعرض شريف لحادث سير مروع برفقة خطيبته، لتتوفي بجانبه، وكتب بعدها على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ميت إكلينيكياً".

وفي 20 ديسمبر 2022، عاد أحمد شريف لتألقه مسجلاً هدفاً في شباك الأهلي، ورفع قميصًا كُتب عليه: "في الجنة M"، في إشارة إلى خطيبته الراحلة التى احتفل بكل أهدافه بعد ذلك بنفس الطريقة.

وقال شريف في تصريحات تلفزيونية سابقة:"أنا عملت حادثة على طريق مصر إسماعيلية والخبطات كلها كدمات، والحمدالله مافيش أي كسور، كنت راجع السويس، وساعتها كان طريق وقتها طريق مصر السويس مقفول، فكان لازم نمشي على الطريق الثاني".

وأضاف:"مبحبش أتكلم في موضوع الحادثة، وما قدرش امسحها من حياتي، لأنها سابت فيا حاجات كتير أوي".

وأتم حديثه قائلاً:"الموقف ده بالذات خلاني أقوي، لأن خطبتي الله يرحمها كان نفسها تشوفني حاجة كبيرة، فأنا بحاول اعملها ده دلوقتي".