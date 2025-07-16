قصة مباراة تسببت في مرض ميمي عبد الرازق قبل وفاته

كتب - نهى خورشيد

توفي مساء اليوم الأربعاء، الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري، أثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكشف ميمي في تصريحات تلفزيونية سابقة، عن السبب وراء أزمته الصحية قائلاً :"أنا في التدريب من سنة 84، أصغر مدرب اشتغل في مصر، اشتغلت وأنا عندي 24 سنة، إنما حتة العصبية دي ملازمني على طول، بس خلال تدريبي لـ سموحة ظهرت اكتر قدام الناس، لأن كان أمنية حياتي أخذ كأس مصر، وده كان حقي، كنت بلعب بس بـ10 لاعبين وكنت كسبان 1-0 لحد أول الشوط الثاني".

وأَضاف:"وطلعت بضربات الجزاء، وكان أمنية حياتي أخذ كأس مصر بس ربنا ماردش ده، والفترة دي سببت لي ضغط عصبي غير عادي، لأني كنت أحق بصراحة من وجهة نظري الشخصية، إنما في الأخر هي صافرة حكم".

وتابع حديثه قائلاً:"مباراة الزمالك هي السبب في مشكلتي الصحية لأن كان عليا ضغط عصبي كبير غير عادي، وكنت محتاج أخد البطولة دي، لأن الفترة اللي قبلها كان في تراشق بين رؤساء الأندية على موضع التحكيم، بس أنا وصلت سموحة لنهائي كأس صعب".

وأتم المدرب الراحل:"أنا عارف أن إدارة المباريات بتحتاج هدوء وكياسة والحتة دي عندي الحمدالله بسبب خبراتي".

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