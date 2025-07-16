كتب - يوسف محمد:

بات النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أعتاب الرحيل عن صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم المهاجم الفلسطيني بالرحيل عن المارد الأحمر خلال الساعات الماضية، خاصة عقب تلقيه أكثر من عرض، بعد المستوى المميز الذي ظهر به رفقة الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وكتب الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "وسام أبو علي يبلغ عدد من زملائه بالرحيل عن الأهلي للدوري الأمريكي خلال ساعات".

ولفت المهاجم الفلسطيني الأنظار إليه بشدة خلال الفترة الماضية، بشكل خاص بعد تألقه في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر أن صاحب ال 25 عاما، شارك رفقة المارد الأحمر، خلال الموسم الماضي في 34 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

وسام أبو علي يبلغ عدد من زملائه بالرحيل عن الأهلي للدوري الأمريكي خلال ساعات — Ahmed Abd Elbaset (@ahmed7baset) July 16, 2025

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