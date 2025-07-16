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"رفقة زوجته".. الكشف عن سبب تواجد إبراهيم سعيد في النادي الأهلي

09:58 م الأربعاء 16 يوليه 2025
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    إبراهيم سعيد
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    إبراهيم سعيد
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    إبراهيم سعيد لاعب إيفرتون السابق
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    إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق
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كتب - يوسف محمد:

تواجد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، اليوم الأربعاء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة رفقة زوجته بعد الأزمة الأخيرة التي مر بها.

وكان صاحب الـ45 عاما، قد تم إخلاء سبيله يوم 7 يوليو الجاري، من سرايا النيابة بعد حبسه بسبب أزمة مع طليقته تتعلق بالنفقة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "سعيد تواجد اليوم في مقر الأهلي بالجزيرة رفقة زوجته، لتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد دعمهم له خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "وتواجد شوبير مع إبراهيم سعيد اليوم في مقر الأهلي، خاصة وأن حارس مرمى الأحمر السابق كان من أكثر الداعمين لسعيد في أزمته الأخيرة".


والجدير بالذكر أن محمد رشوان محامي إبراهيم سعيد، كان قد كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن نجم المنتخب السابق قدم بلاغا للنائب العام لإثبات التزوير في الأوراق الخاصة بالنفقة والتي تسببت في حبسه بالفترة الماضية". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

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