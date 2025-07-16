"بعد غيابه عن المران".. قرار جديد من الأهلي ضد وسام أبو علي

كتب - مراسل مصراوي:

قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب غيابه عن المران الجماعي للفريق.

وكان أبو علي، قد غاب عن الفحوصات الطبية التي كان من المقرر أن يخضع لها أمس الثلاثاء، داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "وسام أبو علي تغيب عن المران الصباحي والمسائي اليوم للأهلي، تقرر توقيع عقوبة مالية عليه".

وارتبط اسم أبو علي خلال الأيام الماضية، بالرحيل عن المارد الأحمر، خاصة عقب تلقيه أكثر من عرض، بعد المستوى المميز الذي ظهر به رفقة الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وودع المارد الأحمر بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الرابع والأخير بالمجموعة الأولى.

وعلى الرغم من الخروج المبكر للمارد الأحمر من بطولة كأس العالم للأندية، إلا أن مهاجم الفريق وسام أبو علي خطف الأنظار بشدة خلال هذه البطولة، خاصة عقب تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، في مرمى بورتو بالجولة الثالثة والأخيرة بالبطولة.

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