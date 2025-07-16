كتب - يوسف محمد:

تلقى الوسط الرياضي مساء اليوم الأربعاء، صدمة قوية بعد إعلان خبر وفاة مدرب المصري البورسعيدي السابق رئيس لجنة التخطيط بالنادي ميمي عبد الرازق.

ورحل عبد الرازق عن عالمنا اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، سيتم تشييع الجنازة اليوم من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد.

وسبق لميمي عبد الرازق تولي القيادة الفنية لأكثر من فريق في الدوري المصري الممتاز، على رأسهم المصري البورسعيدي، سموحة والداخلية.

وكان المصري البورسعيدي، أعلن في مايو الماضي، تولي عبد الرازق مهمة القيادة الفنية للفريق، خلفا لأنيس بوجلبان المدير الفني السابق للفريق.

وقاد الراحل المصري البورسعيدي آنذاك في مباراتين فقط بنهاية الموسم الماضي 2024-2025، أمام كلا من: "البنك الأهلي وحرس الحدود".

والظهور الأخير لعبد الرازق في الملعب قبل وفاته، كانت أمام حرس الحدود يوم 28 مايو الماضي، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "السويس الجديد"، في ختام مباريات الفريق بالدوري المصري الموسم الماضي 2024-2025 "دوري نايل".

ونجح عبد الرازق في قيادة الفريق البورسعيدي آنذاك، لتحقيق الفوز على حساب حرس الحدود، بنتيجة هدفين دون مقابل، ليضمن بذلك الفريق الصعود للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026، ليسجل الظهور الأخير للراحل ميمي عبد الرازق في الملعب بالدوري المصري.

والجدير بالذكر أن المصري البورسعيدي، احتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي 2024-2025، برصيد 42 نقطة.