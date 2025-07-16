"مكالمة منذ 24 ساعة".. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ميمي عبدالرازق

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقت الجماهير المصرية اليوم الأربعاء، خبرًا صادمًا بوفاة المدرب ميمي عبدالرازق، المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي عن عمر يناهز الـ65 عامًا.

ويعتبر ميمي عبدالرازق، أحد أبرز المدربين في الدوري المصري، نظرًا للسنوات الطويلة التي قضاها داخل المستطيل الأخضر رفقة العديد من الأندية.

آخر محطات ميمي عبدالرازق قبل وفاته

كان ميمي قد تولى القيادة الفنية لفريق المصري البورسعيدي في ختام الموسم الماضي، وذلك في آخر جولتين من عمر مسابقة الدوري، خلفاً للتونسي أنيس بوجلبان.

ونجح عبد الرازق في الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة، لينهي الموسم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

كما تولي ميمي عبدالرازق رئاسة لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي في شهر يونيو الماضي، بعد قرار كامل أبو على رئيس المصري.

مكالمة منذ 24 ساعة لميمي عبدالرازق

كشف حسين عبداللطيف، نجم الزمالك الأسبق، عن تلقيه 3 مكالمات من ميمي عبدالرازق أمس، وذلك لترشيح بعض اللاعب له".

وكتب حسين عبداللطيف عبر حسابه: " اتصل بي بالأمس ٣ ثلاث مرات وكأنه يودّعني، في كل مرة كان يرشح لي لاعبين من بورسعيد للمعسكر القادم".

وأضاف: "وفي كل مرة أقول له أنت تؤمرني".

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