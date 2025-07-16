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حامد حمدان يثير الجدل برسالة غامضة (صورة)

07:35 م الأربعاء 16 يوليه 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 18 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 18 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 18 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 18 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 18 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 18 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 18 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 18 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 18 صورة
    الفلسطيني حامد حمدان (11)
  • عرض 18 صورة
    الفلسطيني حامد حمدان (10)
  • عرض 18 صورة
    الفلسطيني حامد حمدان (8)
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    الفلسطيني حامد حمدان (9)
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كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، المحترف في صفوف بتروجيت، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال لصفوف الزمالك.

وشهدت الفترة الماضية، مفاوضات من طرف الزمالك مع بتروجيت للحصول على خدمات اللاعب، إلا أن ناديه رفض رحيله بحسب بيان بتروجيت الأخير.

ونشر اللاعب اليوم الأربعاء، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" : "ويضيق صدري ولا ينطلق لساني".

وأثارت هذه الرسالة الغامضة فضول متابعيه، خاصة بعد تصريحات شقيق اللاعب بدخوله في حالة نفسية مؤثرة بسبب رفض انتقاله للزمالك.

وقال شقيق اللاعب في تصريحات تلفزيونية:" حامد لا يتواصل مع أحد، وهو في حالة نفسية وحشة جدًا، لإن حلمة ينتقل للزمالك".

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حامد حمدان الزمالك بتروجيت رسالة حامد حمدان
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