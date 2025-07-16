الكشف عن سبب وفاة ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للمصري

كشف خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، سبب وفاة رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي ومدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي ميمي عبد الرازق.

وأعلن الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن عبد الرازق رحل عن عالمنا إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله: وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري، بعد أزمة قلبية مفاجئة".

وأضاف: "خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد بواسع رحمته، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويذكر أن النادي المصري، أعلن أنه سوف يتم تشييع جنازة عبد الرازق اليوم، من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد.

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