كتب - يوسف محمد:

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

ورحل عبد الرازق المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي ورئيس لجنة التخطيط الحالي بالنادي، عن عالمنا اليوم الأربعاء إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونشر نادي الزمالك بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، جاء كالتالي: "ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيـب ببالغ الحزن والأسى، الدكتور ميمي عبد الرازق، رئيس لجنة التخطيط بنادي المصري البورسعيدي، والذي توفي اليوم إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة".

وأضاف: "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحل ولجماهير النادي المصري ومجلس إدارة النادي البورسعيدي، سائلين المولى عزّوجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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