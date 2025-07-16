كتب - نهى خورشيد

كشف حسين عبداللطيف، نجم الزمالك الأسبق، كواليس مكالمته الأخيرة مع الدكتور ميمي عبد الرازق، المدير الفني السابق للنادي المصري، قبل وفاته اليوم الأربعاء إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكتب حسين عبداللطيف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتصل بي بالأمس ٣ ثلاث مرات وكأنه يودّعني، في كل مرة كان يرشح لي لاعبين من بورسعيد للمعسكر القادم".

وأضاف: "وفي كل مرة أقول له أنت تؤمرني، طلباتك أوامر، وحققت له ما يريد وأكثر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، خالص تعازينا القلبية، الله يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وأتم حديثه: "أستاذي وكابتني وأخويا دكتور ميمي عبد الرازق، وداعًا صديقي العزيز وحبيبي الغالي".