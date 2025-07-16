الاتحاد المصري لكرة القدم ينعى المدرب ميمي عبد الرازق

كتب - نهى خورشيد

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري، والذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وعبّر الاتحاد عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد والأسرة الرياضية، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الراحل قد تولى قيادة المصري البورسعيدي مؤخراً خلفاً للتونسي أنيس بوجلبان، وحقق انتصارين متتاليين أمام البنك الأهلي وحرس الحدود، لينجح في وضع الفريق بالمركز الرابع برصيد 42 نقطة، ليضمن بذلك مشاركته في النسخة المقبلة من بطولة الكونفدرالية، وكان من المنتظر أن يتولى رئاسة لجنة التخطيط بالنادي في الفترة المقبلة.