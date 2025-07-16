انهيار وصدمة نجل ميمي عبدالرازق بعد وفاته (صورة)

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقت الجماهير المصرية، خبرًا صادمًا في الساعات الماضية، وذلك بوفاة المدرب ميمي عبدالرازق المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي.

وتوفي اليوم الأربعاء، ميمي عبدالرازق بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، أدت لوفاته.

ونشر أحمد ميمي عبدالرازق نجل المدرب الراحل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": باجماعة انتم بتهزرو صح، حد يطمني بيقولولي في العناية، هما كذابين صح".

وأضاف: "مش راضيين يقولولي حاجه، محدش يتصل بيا قوللهم يكلموني من عنده".