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انهيار وصدمة نجل ميمي عبدالرازق بعد وفاته (صورة)

06:28 م الأربعاء 16 يوليه 2025
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  • عرض 8 صورة
    أحمد ميمي عبدالرازق
  • عرض 8 صورة
    ميمي عبدالرازق في مران المصري (1)
  • عرض 8 صورة
    ميمي عبدالرازق في مران المصري (2)
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    ميمي عبدالرازق
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    ميمي عبدالرازق
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    ميمي عبدالرازق المدير الفني لسموحة
  • عرض 8 صورة
    ميمي عبدالرازق
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كتب- محمد عبدالهادي:

تلقت الجماهير المصرية، خبرًا صادمًا في الساعات الماضية، وذلك بوفاة المدرب ميمي عبدالرازق المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي.

وتوفي اليوم الأربعاء، ميمي عبدالرازق بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، أدت لوفاته.

ونشر أحمد ميمي عبدالرازق نجل المدرب الراحل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": باجماعة انتم بتهزرو صح، حد يطمني بيقولولي في العناية، هما كذابين صح".

وأضاف: "مش راضيين يقولولي حاجه، محدش يتصل بيا قوللهم يكلموني من عنده".

نجل ميمي عبدالرازق

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