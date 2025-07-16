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المصري يعلن موعد ومكان جنازة ميمي عبدالرازق

06:17 م الأربعاء 16 يوليه 2025
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    ميمي عبدالرازق في مران المصري (4)
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    ميمي عبدالرازق في مران المصري (2)
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    ميمي عبدالرازق
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    ميمي عبدالرازق
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    ميمي عبدالرازق المدير الفني لسموحة
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    ميمي عبدالرازق
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن النادي المصري البورسعيدي، عن موعد ومكان جنازة ميمي عبدالرازق، المدير الفني السابق لكرة القدم، وذلك بعد وفاته اليوم بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ونشر النادي المصري عبر حسابه الرسمي: "تشييع جنازة فقيد النادي المصري والرياضة المصرية الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق عقب صلاة العشاء مساء اليوم الأربعاء من مسجد الكبير المتعال".

وواصل البيان: "سيتم تشييع جنازة فقيد الرياضة المصرية والنادي المصري الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق عقب صلاة العشاء مساء اليوم الأربعاء من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد، وستتم مراسم الدفن بمقابر بورسعيد القديمة ( بوابة 3 من شارع 23 يوليو )

وسيقيم النادي المصري مراسم العزاء عقب صلاة المغرب غدا الخميس بمسجد السلام ببورسعيد.

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