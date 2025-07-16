مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

نيس

3 0
17:00

أوباجن

جميع المباريات

إعلان

بأزمة قلبية.. وفاة ميمي عبد الرازق مدرب المصري البورسعيدي السابق

05:37 م الأربعاء 16 يوليو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ميمي عبد الرازق
  • عرض 9 صورة
    ميمي عبد الرازق
  • عرض 9 صورة
    ميمي عبد الرازق
  • عرض 9 صورة
    ميمي عبدالرازق في مران المصري (1)
  • عرض 9 صورة
    ميمي عبدالرازق المدير الفني لسموحة
  • عرض 9 صورة
    ميمي عبدالرازق
  • عرض 9 صورة
    ميمي عبدالرازق
  • عرض 9 صورة
    ميمي عبدالرازق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة-مصراوي:

توفى ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي ومدرب الفريق السابق، منذ قليل، إثر تعرضه لأزمة قلبية، وفقا لما ذكره مصدر لمصراوي.

وكان المصري المصري البورسعيدي، أعلن في يونيو الماضي، تعيين ميمي عبد الرازق رئيسا للجنة التخطيط، بعدما قاد الفريق للمربع الذهبي في الدوري المصري الموسم الماضي.

وبدأ ميمي عبد الرازق مسيرته التدريبية، عام 1984، عندما تولى تدريب بورفؤاد، قبل أن يتولى منصب المساعد في الجهاز الفني للمصري البورسعيدي، عام 1996.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميمي عبد الرازق وفاة ميمي عبد الرازق ميمي عبدالرازق سبب وفاة ميمي عبد الرازق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة