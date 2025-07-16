القاهرة-مصراوي:

توفى ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي ومدرب الفريق السابق، منذ قليل، إثر تعرضه لأزمة قلبية، وفقا لما ذكره مصدر لمصراوي.

وكان المصري المصري البورسعيدي، أعلن في يونيو الماضي، تعيين ميمي عبد الرازق رئيسا للجنة التخطيط، بعدما قاد الفريق للمربع الذهبي في الدوري المصري الموسم الماضي.

وبدأ ميمي عبد الرازق مسيرته التدريبية، عام 1984، عندما تولى تدريب بورفؤاد، قبل أن يتولى منصب المساعد في الجهاز الفني للمصري البورسعيدي، عام 1996.