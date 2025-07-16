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بيراميدز يكشف موعد بداية معسكر الإعداد في تركيا

05:02 م الأربعاء 16 يوليو 2025

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

يبدأ غدا "الخميس" فريق نادي بيراميدز معسكره الإعدادي الخارجي في تركيا استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد، والذي يشارك خلاله الفريق في عدد كبير من البطولات المحلية والقارية، وكذلك النسخة الجديدة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

وقررت إدارة نادي بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد توفير كل سبل النجاح والإعداد المثالي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتقرر سفر الفريق مساء الخميس على متن طائرة خاصة للانتظام في معسكر إعداد بمدينة "إيزميت" التركية، القريبة من اسطنبول.

ويخوض الفريق مباراة ودية مساء الخميس على ملعب الدفاع الجوي، أمام الرجاء مطروح، قبل السفر مباشرة إلى تركيا لبدء معسكر الإعداد الخارجي والذي يستمر حتى يوم 29 يوليو الجاري، ويتخلله عدد من المباريات الودية متدرجة القوة.

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