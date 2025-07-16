هدف متعب بالنهائي.. ياسين مرعي يحكي ذكرياته مع الأهلي

كتبت-هند عواد:

كشف ياسين مرعي لاعب الأهلي المنضم حديثا من فاركو، ذكرياته مع القلعة الحمراء في طفولته.

وقال ياسين مرعي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "ارتبط بذكريات عديدة مع الأهلي منذ الطفولة، وحضرت العديد من المباريات، منها لقاء الأهلي وغزل المحلة في ‏بطولة الدوري".

وأضاف: "وتفاعلت بشدة مع هدف عماد متعب في مرمى فريق سيوي سبورت الإيفواري في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية ‏الإفريقية، وكان السبب في تتويج الأهلي باللقب".

واختتم ياسين مرعي: "كما أنني حافظت على تفوقي الدراسي بجانب كرة القدم، وحصلت على 96% بالثانوية العامة، والتحقت بعدها بكلية ‏الإعلام جامعة القاهرة".

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