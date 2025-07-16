هدف متعب بالنهائي.. ياسين مرعي يحكي ذكرياته مع الأهلي
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كتبت-هند عواد:
كشف ياسين مرعي لاعب الأهلي المنضم حديثا من فاركو، ذكرياته مع القلعة الحمراء في طفولته.
وقال ياسين مرعي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "ارتبط بذكريات عديدة مع الأهلي منذ الطفولة، وحضرت العديد من المباريات، منها لقاء الأهلي وغزل المحلة في بطولة الدوري".
وأضاف: "وتفاعلت بشدة مع هدف عماد متعب في مرمى فريق سيوي سبورت الإيفواري في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكان السبب في تتويج الأهلي باللقب".
واختتم ياسين مرعي: "كما أنني حافظت على تفوقي الدراسي بجانب كرة القدم، وحصلت على 96% بالثانوية العامة، والتحقت بعدها بكلية الإعلام جامعة القاهرة".
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