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"لشهر 6".. خالد الغندور يثير الجدل بما فعله الأهلي مع كولر

03:57 م الأربعاء 16 يوليه 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 12 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 12 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 12 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 12 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 12 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 12 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 12 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 12 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 12 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 12 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
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كتب- محمد خيري:

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، الجدل بمنشور جديد، حول النادي الأهلي ومدربه السابق السويسري مارسيل كولر.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الأهلي حول راتب كولر لشهر 6 حوالي 220 ألف يورو، ودفع راتب مدربه ريبيرو حوالي 150 ألف يورو".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي مازال في محل نزاع مع السويسري كولر، حول باقي مستحقاته، بعدما قرر الأحمر توجيه الشكر له، ومن جانبه طالب مدير أعماله النادي الأهلي بدفع المتبقي من العقد كاملا كقيمة للشرط الجزائي.

وعلى جانب أخر، تعاقد النادي الأهلي مع الإسباني خوسيه ريبيرو مؤخرا، وقاد الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وودع الفريق المنافسات من الدور الأول.

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الأهلي كولر خالد الغندور أخبار الأهلي
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