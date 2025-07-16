مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

نيس

0 0
17:00

أوباجن

جميع المباريات

إعلان

"البداية بـ رع".. الزمالك يخوض 3 وديات في معسكر العاصمة

03:33 م الأربعاء 16 يوليو 2025

مباراة الزمالك وأورانج الماضية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على خوض ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق الحالي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويلتقي الزمالك يوم الجمعة الموافق 18 يوليو الجاري مع فريق رع، على أن يخوض مباراته الودية الثانية يوم السبت 19 يوليو أمام فريق الشمس، وسيختتم الفريق مبارياته الودية في المعسكر بمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر الجاري.

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية بداية من الأمس، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ودية الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك معسكر الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة