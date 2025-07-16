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"نشعربالسعادة".. أحمد الكاس يتحدث عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم

02:30 م الأربعاء 16 يوليه 2025
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    الكابتن أحمد الكاس
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    ندوة توعوية لمنتخب مصر تحت 17 عامًا ضد المنشطات (2)
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    ندوة توعوية لمنتخب مصر تحت 17 عامًا ضد المنشطات (3)
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    ندوة توعوية لمنتخب مصر تحت 17 عامًا ضد المنشطات (1)
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    منتخب مصر تحت 17 عام
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كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، عن مشاركتهم في كأس العالم للأندية تحت 17 عاما.

وقال أحمد الكاس في تصريحات عبر الموقع الرسمي للبطولة: "الإرث المتنامي في استضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى في قطر، يمثل شهادة حقيقية على المكانة الرائدة للدولة باعتبارها عاصمة للرياضة في المنطقة والعالم، شهدت الجماهير من حول العالم النجاح الاستثنائي لكأس العالم 2022، ولا شك أن النسخة المرتقبة من كأس العالم تحت 17 سنة لن تقل إبهاراً عن الاستضافة التاريخية للبطولة العالمية".

وأضاف: "نشعر بالسعادة للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة بعد غياب طويل، نحن في كامل الجاهزية للعودة كمنافسين أقوياء، وعلى ثقة أن ناشئي الفراعنة سيبذلون قصارى جهدهم ويجعلون مصر فخورة بهم".

واختتم: "تتمتع جميع المنتخبات في مجموعتنا بكفاءة ومهارات عالية، وسيبذل كل منتخب أقصى أداء ممكن لتحقيق أفضل النتائج. نطمح أن نقدم مستويات أداء مميزة، وأن نحقق نتائج مشرفة، وكلنا أمل أن نرى علم مصر مرفوعاً عالياً في نهائي البطولة، لكي تعم الفرحة أنحاء مصر".

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أحمد الكاس منتخب مصر تحت 17 عاما كأس العالم تحت 17 عاما
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