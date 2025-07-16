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إصابة لاعب الأهلي السابق بجلطة في القلب

02:20 م الأربعاء 16 يوليو 2025
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كتب- محمد خيري:

تعرض رامي سعيد، نجم المقاولون العرب والأهلي السابق، لوعكة صحية صعبة "جلطة في القلب" خلال الساعات القليلة الماضية، أدت لنقله إلى المستشفى فورا.

وأصدر نادي المقاولون العرب نادي اللاعب السابق، بيان يؤكد أن أسرة نادي المقاولون العرب تتمنى الشفاء العاجل للكابتن رامي سعيد أحد أبناء النادي نجم الذئاب ومدرب فرق قطاع الناشئين السابق وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها للرعاية في محافظة أسوان .

وتقرر أن يخضع رامي سعيد لاعب النادي الأهلي والمقاولون العرب السابق، لعملية جراحية لتركيب دعامات وقسطرة، وذلك بعد تعرضه مؤخراً لـ جلطة بالقلب.

جدير بالذكر، أن رامي سعيد لعب من قبل في الجيل الذهبي للنادي الأهلي، قبل أن يرحل ويلعب لعددا من الأندية منها المقاولون العرب والاتحاد السكندري.

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رامي سعيد اعب الأهلي السابق لطة في القلب المقاولون العرب
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