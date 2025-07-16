شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها خرج عددا كبيرا من معسكر الزمالك للرحيل، واقتراب بيراميدز من حسم صفقة حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"خروج 7 و4 مهددين".. معسكر الزمالك يفقد هؤلاء اللاعبين بالأسماء

استقر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، على خروج عددا كبيرا من اللاعبين، وعدم تواجدهم في معسكر الفريق الحالي، تمهيدا لريحلهم، وبعضهم رحل بالفعل (اقرأ التفاصيل)

"مش هتيجي بلوي الذراع".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لـ وسام أبو علي

أكد هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، أن وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي تعامل بشكل خاطئ في ملف احترافه، خصوصا أنه مرتبط بعقد رسمي مع النادي مستمر لعدة سنوات، ويريد الأهلي الحصول على مقابل مالي معين نظير الموافقة على رحيله، والنادي هو "صاحب اليد العليا" (اقرأ التفاصيل)

"لا تعجبني البالونة الحمرا".. خالد الغندور يثير الجدل: أشياء تافهة

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية، على خلفية تقديم اللاعبين الجدد للأندية، الخاص بالصفقات التي يتم إبرامها. (اقرأ التفاصيل)

هل رحل نهائيا؟.. مصير مصطفى شلبي بعد خروجه من معسكر الزمالك

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، ظهر أمس الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد. (اقرأ التفاصيل)

"سيغير حياته".. لاعب منتخب مصر يقترب من الانتقال إلى الكويت الكويتي

دخل فريق الكويت الكويتي، في مفاوضات مع اللاعب المصري المحترف بصفوف فريق إبسويتش تاون الإنجليزي سام مرسي، لتدعيم صفوف الفريق الكويتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. (اقرأ التفاصيل)

"بعد اقترابه من بيراميدز".. أبرز أرقام وبطولات حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري

اقترب حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة القطري، من العودة إلى الدوري المصري، لكن هذه المرة من بوابة فريق بيراميدز، الذي دخل في مفاوضات قوية من اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. (اقرأ التفاصيل)