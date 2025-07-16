القاهرة-مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للسفر إلى تونس للانتظام في معسكر الفريق التحضيري، قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

وقال مصدر لمصراوي: "الفريق سيخوض مرانه اليوم على فترتين، بنظام اليوم الكامل، على أن يخوض مرانه بشكل طبيعي يومي الخميس والجمعة، ويسافر إلى تونس يوم الجمعة بعد المران".

ويترأس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، بعثة الأهلي في تونس، لدعم ومؤازرة اللاعبين.

وينطلق معسكر الأهلي التحضيري، يوم 19 يوليو في مدينة طبرقة التونسية، ويستمر لمدة 10 أيام، على أن يخوض الفريق خلالها 3 وديات.

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