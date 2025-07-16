مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"لخوض معسكره التحضيري".. برنامج الأهلي قبل السفر إلى تونس

01:38 م الأربعاء 16 يوليو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    تحرك مران الأهلي (11)
  • عرض 11 صورة
    تحرك مران الأهلي (15)
  • عرض 11 صورة
    تحرك مران الأهلي (9)
  • عرض 11 صورة
    تحرك مران الأهلي (14)
  • عرض 11 صورة
    تحرك مران الأهلي (19)
  • عرض 11 صورة
    تحرك مران الأهلي (20)
  • عرض 11 صورة
    تحرك مران الأهلي (13)
  • عرض 11 صورة
    تحرك مران الأهلي (16)
  • عرض 11 صورة
    تحرك مران الأهلي (21)
  • عرض 11 صورة
    تحرك مران الأهلي (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة-مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للسفر إلى تونس للانتظام في معسكر الفريق التحضيري، قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

وقال مصدر لمصراوي: "الفريق سيخوض مرانه اليوم على فترتين، بنظام اليوم الكامل، على أن يخوض مرانه بشكل طبيعي يومي الخميس والجمعة، ويسافر إلى تونس يوم الجمعة بعد المران".

ويترأس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، بعثة الأهلي في تونس، لدعم ومؤازرة اللاعبين.

وينطلق معسكر الأهلي التحضيري، يوم 19 يوليو في مدينة طبرقة التونسية، ويستمر لمدة 10 أيام، على أن يخوض الفريق خلالها 3 وديات.

اقرأ أيضًا:

هل رحل نهائيا؟.. مصير مصطفى شلبي بعد خروجه من معسكر الزمالك

الزمالك يحسم صفقة فلسطينية جديدة مجانا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي معسكر الأهلي سفر الأهلي إلى تونس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة