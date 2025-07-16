"خروج 7 و4 مهددين".. معسكر الزمالك يفقد هؤلاء اللاعبين بالأسماء

كتب- محمد خيري:

استقر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، على خروج عددا كبيرا من اللاعبين، وعدم تواجدهم في معسكر الفريق الحالي، تمهيدا لريحلهم، وبعضهم رحل بالفعل.

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، ظهر أمس الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

خروج 7 لاعبين من المعسكر

وخرج 7 لاعبين من معسكر الزمالك المقام حاليا في العاصمة الإدارية، تمهيدا لرحيهم وهم:

مصطفى شلبي.. للتفاوض مع البنك الأهلي واهتمام "بيراميدز" وبيعه نهائي

سيد نيمار.. رحل بشكل نهائي للبنك الأهلي

مهاب ياسر.. لإتمام انتقاله للحرس أو "المصري"

أحمد الجفالي.. مهلة لعدة أيام لتحديد مصيره وإعارته لإحدى الفرق

محمد عاطف.. إعارة لطلائع الجيش

أحمد محمود.. إعارة إلى الاتحاد السكندري

حسام أشرف.. إعارة إلى سموحة

4 لاعبين مهددين بالخروج:

وفي المقابل، أصبح هناك 4 لاعبين مهددين بالخروج من المعسكر الحالي، تمهيدا لرحيلهم ولكن لم يتم الحسم حتى الآن وهم:

الحارس محمد صبحي .. جاري خروجه في الساعات المقبلة لإتمام انضمامه لبيراميدز

ناصر ماهر.. مرشح للخروج والرحيل لبيراميدز

التونسي سيف الجزيري.. يتم حسم مصيره في الساعات القادمة وخروجه وارد بشدة

المغربي صلاح مصدق.. جاري تحديد مصيره

المدافع أحمد حسام.. إصابة بالرباط الصليبي

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأول مساء اليوم في معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية على ملعب النادي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وشهد التدريب مشاركة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهم مهدي سليمان، والأنجولي شيكو بانزا وعمرو ناصر وأحمد شريف.