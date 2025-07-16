لاعب الزمالك السابق: زيزو كان يحب النادي.. وكيف يفرط الأهلي في قندوسي؟

كتبت-هند عواد:

تحدث المغربي أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والزمالك السابق، عن ثنائي الأهلي الحالي مواطنه أشرف بن شرقي وأحمد مصطفى زيزو.

وقال أحمد بلحاج في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "زيزو كان يحب الزمالك، ولم أتوقع رحيله وانتقاله إلى الأهلي، ولم أتوقع كذلك انتقال أشرف بنشرقي للأهلي".

وأضاف: "كيف يفرط الأهلي في لاعب مثل أحمد قندوسي؟، فهو يستطيع اللعب أساسيا في تشكيل الأهلي، فليس من السهل اللعب في صفوف المنتخب الجزائري".

جدير بالذكر أن أحمد قندوسي لعب في صفوف الأهلي قبل الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا في 2023 حتى 2025.

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