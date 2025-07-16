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صفقة جديدة للأبيض.. ساعات قليلة تفصل رحيل مصطفى شلبي عن الزمالك

11:50 ص الأربعاء 16 يوليو 2025

احتفال مصطفى شلبي بعد الهدف

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كتب- محمد خيري:

اقترب مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، من الرحيل بشكل رسمي عن الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن صطفى شلبي أصبح قريب للغاية من الانضمام لصفوف البنك الأهلي.

وأوضح المصدر، أن اللاعب عقد جلسة أمس مع مسؤولي البنك الأهلي خلال الساعات الماضية، وتم الوصول لاتفاق مبدئي على عقده وراتبه.

وأضاف المصدر، أنه سيتم حسم الأمور وتوقيع العقود مساء اليوم ليصبح مصطفى شلبي، ثاني لاعب من الزمالك على البنك الاهلي بعد سيد نيمار.

واختتم المصدر، أن بمجرد حسم البنك الأهلي صفقة مصطفى شلبي، سوف يكمل الزمالك إتمام صفقة أحمد ربيع، لاعب وسط البنك بشكل رسمي.

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