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"لا تعجبني البالونة الحمرا".. خالد الغندور يثير الجدل: أشياء تافهة

11:16 ص الأربعاء 16 يوليه 2025
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كتب- محمد خيري:

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية، على خلفية تقديم اللاعبين الجدد للأندية، الخاص بالصفقات التي يتم إبرامها.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مرة أخيرة لا تعجبني البالونة الحمرا و البيضا يعجبني التنافس الشريف داخل الملعب والابتعاد عن إثارة الجماهير بأشياء تافهة تخاطب السوشيال ميديا".

وكان نادي الزمالك أثار الجدل، خلال تقديم لاعبه الجديد أحمد شريف، أمس الثلاثاء، بعدما ظهر وهو يلقي بالبالونة الحمراء.

ووقع أحمد شريف على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

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