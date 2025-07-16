"وسام القطعة الناقصة".. نجم الزمالك السابق: لاعب الأهلي هيكسر الدنيا بالأبيض
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كتب- محمد خيري:
قال إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، إن وسام ابو علي مهاجم الأهلي هو "القطعة الناقصة" في اسكواد الزمالك.
وقال صلاح في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح على قناة أون: "الأهلي يمتلك زحمة من النجوم، ولكن أتمنى تواجد مهاجم مثل وسام ابو علي في الزمالك"ز
واضاف: "وسام ابو علي مهاجم مميز واتمنى بكل تأكيد أن ينضم للزمالك لأنه سيمثل إضافة قوية للغاية للأبيض".
وتابع: "أليو ديانا ايضاً لاعب مميز واتمنى تواجده في وسط ملعب نادي الزمالك وهو إضافة مميزة للغاية للزمالك".
وأردف : "الزمالك يحتاج إلى احمد عبد القادر لاعب كبير ويمتلك إمكانيات مميزة وطريقة لعب تليق بنادي الزمالك أكثر من الأهلي وأحمد عبد القادر هيكسر الدنيا مع الزمالك حال انضمامه للفريق".
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