كتب- محمد خيري:

قال إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، إن وسام ابو علي مهاجم الأهلي هو "القطعة الناقصة" في اسكواد الزمالك.

وقال صلاح في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح على قناة أون: "الأهلي يمتلك زحمة من النجوم، ولكن أتمنى تواجد مهاجم مثل وسام ابو علي في الزمالك"ز

واضاف: "وسام ابو علي مهاجم مميز واتمنى بكل تأكيد أن ينضم للزمالك لأنه سيمثل إضافة قوية للغاية للأبيض".

وتابع: "أليو ديانا ايضاً لاعب مميز واتمنى تواجده في وسط ملعب نادي الزمالك وهو إضافة مميزة للغاية للزمالك".

وأردف : "الزمالك يحتاج إلى احمد عبد القادر لاعب كبير ويمتلك إمكانيات مميزة وطريقة لعب تليق بنادي الزمالك أكثر من الأهلي وأحمد عبد القادر هيكسر الدنيا مع الزمالك حال انضمامه للفريق".