10 صور لصفقة الأهلي الجديدة لفريق السيدات

القاهرة - مصراوي

أعلن النادي الأهلي، أمس الثلاثاء، تعاقده رسميا مع اللاعبة الغانية ميرسي أتوبره، في صفقة تهدف إلى تدعيم خط الهجوم ضمن استعدادات الفريق النسائي للموسم الجديد 2025-2026.

وتعد أتوبره من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة النسائية الغانية، حيث تبلغ من العمر 18 عاما، وقد لفتت الأنظار بأدائها المميز في إنهاء الهجمات الهجومية ومهاراتها القوية.

ورحب الأهلي بالصفقة عبر بيان رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه:"مرحبا بيكي ميرسي أتوبره في نادي القرن"، وقال أيضا "من النجوم السوداء إلى فخر الأمة مرحبًا بالمهاجمة الغانية ميرسى أتوبرا".

وتأتي صفقة أتوبره في إطار خطة الأهلي لتدعيم صفوف فريق السيدات بعد التتويج مؤخرا بأول بطولة في تاريخه، بالفوز بكأس مصر على حساب وادي دجلة، ويسعى النادي للاستعداد القوي للموسم المقبل.

وينتظر أن تؤدي أتوبره إضافة قوية لهجوم الأهلي، نظرا لإمكاناتها الفنية الكبيرة، وتعد هذه الصفقة واحدة من عدة تدعيمات أجنبية يسعى من خلالها الجهاز الفني إلى بناء فريق قادر على تمثيل النادي بالشكل الذي يليق باسمه وتاريخه وتحقيق الكثير من البطولات.