كتب - يوسف محمد:

اقترب حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة القطري، من العودة إلى الدوري المصري، لكن هذه المرة من بوابة فريق بيراميدز، الذي دخل في مفاوضات قوية من اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان المتحدث الرسمي لنادي الوكرة القطري محمد السليطي، قال في تصريحات خاصة لمصراوي أمس الثلاثاء: "أن النادي تلقى بالفعل عرضا رسميا من جانب بيراميدز، لضم حمدي فتحي وأن العرض الأن محل الدراسية، سيتم اتخاذ القرار النهائي في الأيام المقبلة".

ويذكر أن حمدي فتحي كان قد تواجد، رفقة النادي الأهلي في شهر يونيو الماضي، ببطولة كأس العالم للأندية والتي ودعها المارد الأحمر من دور المجموعات.

أرقام حمدي فتحي في مسيرته الكروية

وبدأ صاحب ال 30 عاما مشواره في كرة القدم، من بوابة نادي ألعاب دمنهور، الذي انتقل منه إلى فريق إنبي في يناير من عام 2015.

ولعب فتحي رفقة فريق إنبي 53 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصناعة مثلهم، فيما اكتفى بالظهور في 31 مباراة مع فريق ألعاب دمنهور، ساهم خلالهم في 7 أهداف بواقع تسجيل 3 أهداف وصناعة 4.

وفي يوليو 2016، انتقل اللاعب إلى صفوف فريق بتروجيت لمدة موسم على سبيل الإعارة، شارك خلاله في 29 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي هدف، قبل أن يعود مرة آخرى إلى فريق إنبي.

وجاءت النقلة الأكبر في مسيرة حمدي فتى الكروية، حينما انتقل إلى النادي الأهلي في يناير 2019، ليتمكن في وقت قصير من صناعة الفارق وحجز مكان أساسي رفقة المارد الأحمر.

وشارك حمدي فتحي في 155 مباراة بمختلف البطولات مع النادي الأهلي، نجح خلالهم في تسجيل 14 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

وبعد 4 سنوات قضاهم فتحي داخل جدران النادي الأهلي، قرر خوض تحدي جديد حيث انتقل في عام 2023 إلى فريق الوكرة القطري، الذي شارك معه حتى الآن في 50 مباراة ساهم خلالهم في 7 أهداف بواقع تسجيل 4 أهداف وصناعة ثلاثة.

ألقاب حمدي فتحي خلال مسيرته الكروية

وتوج فتحي خلال مسيرته الكروية ب 15 بطولة مختلفة، بواقع حصد 14 بطولة مختلفة مع النادي الأهلي، بالإضافة إلى تحقيق بطولة وحيدة رفقة فريق الوكرة القطري.

وحصد فتحي رفقة النادي الأهلي 14 بطولة ما بين قارية ومحلية، بواقع ثلاث بطولات لكلا من: "الدوري المصري، كأس مصر، دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر المصري"، بالإضافة إلى لقبين لبطولة السوبر الأفريقي.

كما توج فتحي بلقب بطولة كأس قطر رفقة فريق الوكرة، في عام 2024 ليحقق أول ألقابه ولقبه الوحيد مع الفريق القطري حتى الآن.

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