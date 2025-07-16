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"الوداد وجهته المحتملة".. لاعب الأهلي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق

12:56 ص الأربعاء 16 يوليه 2025
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    رضا سليم ووسام أبو علي
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    رضا سليم
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    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (1)
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    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (2)
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    رضا سليم من تدريبات الأهلي اليوم
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    رضا سليم
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    رضا سليم من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    رضا سليم
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
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    أحمد شوبير
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كتب - يوسف محمد:

اقترب المغربي رضا سليم لاعب النادي الأهلي، من الانتقال إلى فريق الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة "الأهلي" : "لم يتم حسم الموقف النهائي بشأن رضا سليم حتى الأن، لكن اللاعب يمتلك عرضين من الدوري المغربي أحدهما من الوداد".

وأضاف: "هناك مفاوضات متقدمة من قبل فريق الوداد المغربي لضم اللاعب، الأمور تسير بشكل جيد في الوقت الحالي، الأهلي ينتظر إنهاء الأمر والاتفاق على أي عرض لإنهاء ملف اللاعب بشكل كامل".

وكان رضا سليم تعرض للإصابة في الموسم الماضي بقطع في غضروف الركبة، مما تسبب في غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم المنقضي 2024-2025، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق في يناير الماضي.

وينتهي عقد صاحب الـ 25 عاما مع المارد الأحمر بنهاية عام 2027، مما يعني أن اللاعب متبقي في عقده مع الفريق عامين.

ويذكر أن رضا سليم، انضم إلى النادي الأهلي في يوليو 2023، قادما من فريق الجيش الملكي المغربي.

ومنذ انضمامه إلى المارد الأحمر شارك سليم رفقة الفريق، في 44 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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