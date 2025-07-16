هل رحل نهائيا؟.. مصير مصطفى شلبي بعد خروجه من معسكر الزمالك

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، ظهر أمس الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وأنهى نادي الزمالك المرحلة الأولى من برنامج إعداده والتي استمرت لمدة أسبوع تقريبا، خاض خلالها الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية، و التقى ودياً مع نظيره أورانج يوم الجمعة الماضي، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

وشهد المعسكر خروج مصطفى شلبي لاعب الفريق من المعسكر، بعدما تم إبلاغه من قبل مسؤولي الأبيض نظرا لاقتراب رحيله للبنك الأهلي.

ونفس الأمر ليبد نيمار، الذي رحل بشكل رسمي إلى صفوف البنك الأهلي لمدة 3 سنوات، وحصل على الاستغناء، انتظارا لحسم صفقة أحمد ربيع لنادي الزمالك.

وأوضح المصدر، أن خروج مصطفى شلبي، من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين، خاصة وأنه يتم اتفاقه مع البنك الأهلي وسيتم الإعلان عن رحيله خلال ساعات بشكل رسمي.

وكان الفريق الأبيض أنهى المرحلة الأولى من فترة الإعداد بخوض المران على ملعب الكلية الحربية وخوض مباراة ودية أمام فريق أورانج، دون تواجد الصفقات الجديدة التي تم الإعلان عنها حتى الآن.

وأعلن نادي الزمالك عن ضم ثلاث صفقات حتى الآن وهم: عمرو ناصر من فريق فاركو، والأنجولي شيكو بانزا، والحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر.