الزمالك يحسم صفقة فلسطينية جديدة مجانا

حسم نادي الزمالك صفقة التعاقد مع الفلسطيني أدم كياد، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة أدم كياد، تعد مجانية لنادي الزمالك، في ظل انتهاء عقد اللاعب مع نادي بريدا الهولندي.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن جون إدوارد، المدير الإداري للنادي الأبيض، بذل مجهود كبير بعد دخول نادي خليجي لخطف اللاعب، في اللحظات الأخيرة.

وأكمل المصدر، أن نادي الزمالك أرسل تذاكر الطيران للفلسطيني على أن يصل القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم الكشف الطبي، وتوقيع العقود بشكل رسمي.

وأعلن نادي الزمالك عن ضم ثلاث صفقات حتى الآن وهم: عمرو ناصر من فريق فاركو، والأنجولي شيكو بانزا، والحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر.