محلل رياضي يعلق على أزمة وسام أبو علي والأهلي بشأن الرحيل عن الفريق

كتب - يوسف محمد:

علق المحلل الرياضي خالد بيومي، على ما يثار خلال الأيام الماضية، بشأن رغبة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، في الرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب بيومي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "x" تويتر سابقا: "الأهلي حتى وأن كان مرتبط بعقد مع وسام لا يستطيع إرغام لاعب، على البقاء طالما يفضل الرحيل".

وأضاف: "المشكلة الأكبر لمجلس إدارة الأهلي كيفية فك الارتباط، بعد أن وصلت العلاقة لطريق مسدود بين وسام والجميع خاصة الجماهير".

واختتم بيومي تصريحاته: "الأهلي يريد أن يحافظ على حقوقه المادية والإدارية لباقي النجوم، ووسام من حقه أن يخرج بالشكل، الذي يضمن للأهلي حقوقه المهنية".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن وسام أبو علي عقد جلسة مع المدير الرياضي للنادي الأهلي وأبلغه برغبته في الرحيل عن الفريق.

ويذكر أن المهاجم الفلسطيني شارك رفقة المارد الأحمر، خلال الموسم الماضي في 34 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 19 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

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