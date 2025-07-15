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شوبير يعلن التقدم بلاغ في مباحث الانترنت ضد محمد عمارة

11:00 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

أحمد شوبير ومحمد عمارة

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أعلن الإعلامي أحمد شوبير تقدمه ببلاغ في مباحث الانترنت ضد محمد عمارة لاعب الأهلي السابق.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تم اليوم تقديم بلاغ في مباحث الانترنت ضد الكابتن محمد عمارة، كده الموضوع بالنسبه ليا خلاص دايما القانون فوق الجميع".

وكان محمد عمارة علق على تهام شوبير له بارسال تهديدات، حيث أوضح أن المحادثة بينهما لا ترتقي للتهديد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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