كتب - محمد القرش:

تعاقد نادي الزمالك مع المهاجم أحمد شريف قادما من فريق فاركو لمدة 5 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأثار تقديم الزمالك لأحمد شريف لاعبا للفريق الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ الإعلان عن الصفقة، حيث تم استخدام بالون أحمر في مقطع الفيديو.

كيف قدم الزمالك صفقة أحمد شريف؟

وبدأ مقطع فيديو التقديم بظهور أحمد شريف يدخل ملعب صالات مظلم مع تسليط إنارة كشاف بضوء خافت عليه، ثم يمسك ببالونة حمراء ويلقيها أرضا.

وبعد إلقاء البالونة أرضا، أمسك بكرة قدم وظل يستعرض مهاراته الفردية، ثم قال: "أحمد شريف وصل، إحنا الملوك، إحنا الزمالك".

وشارك اللاعب صاحب الـ 22 عاما في 19 هدفا (سجل 13 هدفا، و6 تمريرات حاسمة) خلال 109 مباراة مع فاركو بجميع المسابقات.