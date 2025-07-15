عضو جهاز الأهلي يعتذر عن الاستمرار مع الفريق

كتب - محمد القرش:

اعتذر الدكتور محمد وفائي استشاري العلاج الطبيعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن استكمال مهمته خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من الدكتور في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن محمد وفائي تقدم بطلب للإدارة بالاعتذار عن الاستمرار في مهام عمله بالموسم الجديد.

وأوضح المصدر أنه لا توجد أي خلافات لاستشاري العلاج الطبيعي مع إدارة النادي الأهلي.

واختتم المصدر أن السبب الحقيقي وراء الاعتذار هو التفرغ لبعض الدورات التدريبية خارج مصر وبعض الأعمال الشخصية.