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الزمالك يعلن رابع صفقاته الصيفية

08:38 م الثلاثاء 15 يوليه 2025
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  • عرض 8 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 8 صورة
    أحمد شريف
  • عرض 8 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 8 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 8 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة (4)
  • عرض 8 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 8 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة (1)
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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع أحمد شريف على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.

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