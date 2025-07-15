من مزارع العنب والتين الشوكي إلى التمرين.. قصة حارس مرمى أسمنت أسيوط

كتب - محمد القرش:

من مزارع العنب والتين الشوكي إلى التمرين، هكذا يقضي محمود خالد حارس مرمى أسمنت أسيوط مواليد 2009 يومه المليء بالمتاعب.

وفي تصريحات خاصة "لمصراوي" روى محمود خالد تفاصيل يومه الذي يقضي فيه 7 ساعات في المواصلات بين عمله لاعبا لكرة قدم ومزارع الفاكهة.

وقال حارس المرمى: "بدأت لعب الكرة بفترة معايشة أسبوع مع أكاديمية رايت تو دريم، لكن محصلش نصيب".

وأضاف: "بعد كدا انضميت لفريق نجوم مصر منطقة بني سويف لمدة موسمين، ثم استقريت في فريق أسمنت أسيوط".

وزاد: "ظروفي المادية مش أحسن حاجة الحمد لله، عشان كدا بشتغل كل فترة في شغلانة شكل".

وأوضح: "بشتغل في مزارع العنب، وزراعة الفواكة، وفي موسم حصاد التين الشوكي بشتغل".

وواصل: "بشتغل جنب الكورة عشان أصرف على أهلي ونفسي، كل ده عشان اوصل لحلمي وأقدر اعوض أهلي بعد اللي عملوه معايا".

وروى: "بسافر من مركز ملوي بالمنيا لحد الواسطي ببني سويف لمدة 7 ساعات رايح جاي في اليوم، بسافر كل يوم عشان مفيش سكن في النادي".

وأتم حارس المرمى: "اليومية بتاعتي بتختلف من شغلان للتانية، يعني يومية مزارع العنب بـ100، وحصاد التين الشوكي بـ 80".