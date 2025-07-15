مفاجأة..انطلاق معسكر الزمالك وخروج مصطفى شلبي

كتب- محمد خيري:

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وكان الزمالك أنهى المرحلة الأولى من برنامج إعداده والتي استمرت لمدة أسبوع تقريبا، خاض خلالها الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية، و التقى ودياً مع نظيره أورانج يوم الجمعة الماضي، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد

وفي المقابل، خرج مصطفى شلبي لاعب الفريق من المعسكر، بعدما تم إبلاغه من قبل مسؤولي الأبيض نظرا لاقتراب رحيله للبنك الأهلي.

ونفس الأمر لسيد نيمار، الذي رحل بشكل رسمي إلى صفوف البنك الأهلي لمدة 3 سنوات، وحصل على الاستغناء، انتظارا لحسم صفقة أحمد ربيع لنادي الزمالك.